HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın alçak kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartepe'de kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmit kent merkezinde ise hava sıcaklığının gündüz 12, gece 3 derece civarında seyretmesi öngörülürken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

– Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sayesinde Çam Dağı sabaha karşı beyaza bürüdü.

Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının dalları karın ağırlığıyla eğildi.

Yeni filizlenen çiçekler ve tomurcukların kar örtüsü altında kaldığı bölgede oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

– Bolu ve Düzce

Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya ile Aladağ bölgesinde etkili oldu. Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağdı.

Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli Yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

– Karabük

Karabük il merkezi ve ilçelerinde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 11:00

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı haberi

Balıkesir’de 4 ayda 4 bin 287 aileye ziyaret edildi haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 11:00

Balıkesir’de 4 ayda 4 bin 287 aileye ziyaret edildi haberi

Sakarya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli adliyede haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 10:54

Sakarya’da komşular arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli adliyede haberi

Milli kürekçiler Meriç Nehri’nde kampa girecek haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 09:24

Milli kürekçiler Meriç Nehri’nde kampa girecek haberi

Tekirdağ’da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 09:14

Tekirdağ’da 2 işçi servisinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı haberi

Bursa’da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü haberi
Yerel
8 Nisan 2025, 01:30

Bursa’da dolmuş beklerken aracın çarptığı yaşlı adam öldü haberi

İstanbul’da sosyal medyada suçu ve suçluyu öven paylaşım yapan zanlı yakalandı haberi İstanbul’da sosyal medyada suçu ve suçluyu öven paylaşım yapan zanlı yakalandı haberi Sancaktepe’de trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı haberi Sancaktepe’de trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı haberi