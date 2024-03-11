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Sakarya Üniversitesi Öğrencilerine Ramazan Boyunca İftar Verilecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencilere ramazan ayı süresince iftar çadırında yemek imkanı sunacak.

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Sakarya Üniversitesi yaptığı açıklamada, hayırsever iş insanlarının, sendikaların, odaların ve belediye başkanlarının katkılarıyla ramazan boyunca devam edecek iftar çadırı uygulamasında öğrenciler bir ay boyunca iftar yemeğinde buluşacak.

Helikopter pisti ve Kampüs Camii bahçesinde kurulan iftar çadırlarında bir araya gelecek öğrenciler, kaynaşma imkanına sahip olacak.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, “Şimdi vakit, öğrencilerimizle iftar vakti. Sakarya öncülük ediyor, ramazan boyunca öğrencilerimizi iftar sofrasında buluşturuyoruz. Değerli katkılarından dolayı hayırsever iş insanlarımıza, belediyelerimizin değerli başkanlarına, sendika ve odalarımızın kıymetli başkan ve üyelerine, sayın milletvekillerimize üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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İftar Yemeği
Ramazan Ayı
Sakarya
Sakarya Üniversitesi

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