Sakarya’da arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda eğitim verildi haberi

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde kentteki arıcılara yönelik eğitim düzenlendi.

Arifiye ilçesindeki Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, arıcılık sektörüne yeni girmiş adayların neler yapması gerektiği, bal, polen ve propolis üretme yöntemleri, ülkemizde bulunan arı ırkları, arı hastalıkları ve bunlarla doğal mücadele yöntemleri anlatıldı.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, arıcılık ve bal üretimi konusunda yürütülen çalışmalar ile arıların ekolojik dengenin korunması ve tarımsal üretimdeki önemi konusunda sunum yaptı.

Eğitimin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkırım, üretim sezonu baharın yaklaştığını, arı yetiştiricilerini panikletmeden, bilimsel gelişmeler ışığında Varroa parazitiyle mücadele ve tropi akarına karşı neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdiklerini belirtti.

Arı beslemesi, yetiştiriciliği, değişen koşullar karşısında yeni yöntemler, bilimsel verilerin sahaya uygulanması gibi başlıkları ele aldıklarını aktaran Özkırım, eğitim boyunca dikkatlerini düşürmeyen Sakarya'daki arıcılara teşekkür etti.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör de eğitimin çok güzel geçtiğini, arıcıların burada edindikleri yöntem ve bilgileri sahada uygulayacaklarını ifade etti.

Eğitime katılan arıcı Aslan Demir, çok verimli bir toplantı yapıldığını, genel konuların yanı sıra varroa paraziti ve tropi akarıyla mücadelede yeni bilgiler edindiklerini aktararak, böylece hastalıklarla mücadelenin daha kolay ve verimli hale geleceğini kaydetti.

Arıcı Şemsi Güç, bu tür seminerlerin çok faydalı olduğuna inandığını dile getirerek, tüm arıcılara bu yöndeki eğitim ve çalışmalara katılma tavsiyesinde bulundu.