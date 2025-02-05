SON DAKİKA
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
Tekirdağ’da metruk binalar ve şüpheli adres bildirimleriyle ilgili toplantı yapıldı haberi
Bursa’da telefonda kendisini “polis” olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Trakya’da gübre bayileri denetimi sürüyor haberi
Şırnaklı öğrenciler Çanakkale’deki şehitlik ve anıtları gezdi haberi
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de Balkan Halk Oyunları Festivali başladı haberi
Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi
Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Pazaryeri’nde kar yağışı etkili oldu haberi
Edirne’de asayiş haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi

Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi

Sakarya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ile son kullanım tarihleri, satışı yasak maddeler, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğuna kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AA muhabirine, tarımda önemli girdi olan gübrenin piyasa arzına uygunluğunun değerlendirildiğini söyledi.

Özerdem, “Tarımdan önemli girdi kalemlerinden biri olan gübrenin piyasaya arzında kriterlere uygunluğu, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlenmesi açısından Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 81 ilde gübre denetimleri eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda Sakarya ilimizde de 292 gübre bayimiz ve 16 üretici firmamızla denetimlerimizi devam ettirmekteyiz.” dedi.

Denetim sürecinden bahseden Özerdem, “Vatandaşımızın daha bilinçli şekilde gübre kullanımını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Gübrenin üzerindeki karakodu Bakanlığımızın uygulamış olduğu programda okutarak gübrenin hangi firmadan çıktığı, şu an hangi depoda olması gerektiği konusundaki bilgileri kontrol ederek denetimlerimizi yapmaktayız.” diye konuştu.

Denetim yapılan firma yetkilisi Olcay Kayıkcı da denetimleri faydalı bulduğunu dile getirdi.

Denetim
Gübre

İlgili Haberler

Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 16:24

Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi

Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:20

Kütahya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:15

Bilecik’te çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren güreşçiler, Edirne’de düzenlenen şampiyonayla anıldı haberi

İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 14:02

İstanbul merkezli 12 ildeki “kara para” ve “dolandırıcılık” operasyonunda ele geçirilen araçlar sergilendi haberi

Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi
Yerel
5 Şubat 2025, 12:57

Genç İHH, 2024’te 85 üniversitede Gazze’ye destek etkinliği düzenledi haberi

Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi Kamil Koç, The ONE Awards’ta art arda 4. kez yılın en itibarlısı seçildi haberi Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı haberi