Sakarya’da kar nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı haberi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle orman yolunda mahsur kalan 6 kişinin yardımına jandarma yetişti.
İlçenin yüksek kesiminde yer alan Bakacak Mahallesi'nde evlerine gitmeye çalışan aynı aileden 6 kişi, orman yolunda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Belli noktaya kadar araçla giden ekipler, yoğun kar nedeniyle kalan mesafeyi yürüyerek aileye ulaştı.
Ekiplerce mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan Z.A. (31), M.A. (44), S.C. (63), Ç.A. (7), R.A. (4) ve C.A. (1) sağlık sorunlarının olmadığının anlaşılması üzerine evlerine ulaştırıldı.
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