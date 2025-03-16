SON DAKİKA
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Bursa’da konuştu: haberi
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi

Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi

KOCAELİ (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sazlıkta çıkıp Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde makilik ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde dere yatağındaki sazlık bölgede çıkan yangın, rüzga...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da sazlıkta çıkıp Kocaeli’de ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sazlıkta çıkıp Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde makilik ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde dere yatağındaki sazlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle il sınırını aşarak Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç ve Babalı mahallelerine sıçradı.

İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesine bağlı 40 personel, 9 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleri bölgeye sevk edildi.

Toplam 12 hektar sazlık, makilik ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgede incelemelerde bulundu.

İlgili Haberler

Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi
Yerel
16 Mart 2025, 15:10

Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi

Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Yerel
16 Mart 2025, 14:10

Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi

Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 14:04

Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi

Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Yerel
16 Mart 2025, 14:04

Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Yerel
16 Mart 2025, 13:14

Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi

Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
Yerel
16 Mart 2025, 12:44

Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi

AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi