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Sakarya’da Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T’nin, silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, C.K’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

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Sakarya'da silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Serdivan İstiklal Mahallesi’nde önceki gün hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralanmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Sakarya
Silahlı Saldırı

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