Sakarya’da Silahlı Saldırıda Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T’nin, silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Zanlının kimliğini belirleyen ekipler, C.K’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “kasten yaralama” suçundan tutuklandı.
Serdivan İstiklal Mahallesi’nde önceki gün hafif ticari araca müzik aletleri yükleyen M.T, silahla ateş açılması sonucu ayağından yaralanmıştı.
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