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Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi
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Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi

- İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde medikal mühendis ve teknikerlerden oluşan ekip, üç boyutlu yazıcıyla geliştirilen yedek parçalarla cihazları onarmanın yanı sıra bakım ve kalibrasyon hizmetiyle de maliyet tasarrufu sağlıyor - İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir: - "Bünyemizde bu cihazlarımızın kalibrasyonunu yapmamız yıllık 2,5 milyon liraya yakın tasarruf sağlıyor. Ürettiğimiz yedek parçalarla da toplam tasarrufumuz 5 milyon liraya kadar çıkıyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi

İBRAHİM YOZOĞLU – Sakarya'da tıbbi cihazların onarım, bakım ve kalibrasyonu, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel teknik ekip tarafından yapılıyor.

Hastane ve ambulanslarda kullanılan tıbbi cihazların onarım, bakım ve kalibrasyonu için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında medikal mühendis ve teknikerlerden oluşan özel ekip kuruldu.

Biyomedikal Mühendislik Birimi'nde çalışan 6 kişilik ekip, üç boyutlu yazıcıyla geliştirilen yedek parçalarla cihazları onarmanın yanı sıra bakım ve kalibrasyon hizmetiyle de maliyet tasarrufu sağlıyor.

Çalışmalarını müdürlüğün ek binasında kurulan Biyomedikal Mühendislik Birimi'nde sürdüren ekip, cihazların zarar görmemesi için patentli koruyucu parçalar da üretiyor.

– “Tamamen yerli ve milli üretim gerçekleştiriyoruz”

İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, AA muhabirine, tamamen yerli ve milli tıbbi ekipman parçalarının üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bunlardan en önemlilerinden birinin ambulanslarda kullanılan oksijen tüplerindeki “flowmetre (akış ölçer)” koruyucusu olduğunu belirten Özdemir, “Bu ürünümüz Türk Patent Kurumu tarafından patentlendirildi. Anne karnındaki bebeklerin durumu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan 'Fetal El Doppleri' ve 'NST (Non-Stress Test)' cihazlarının kalibrasyonunu yapan kalibratör cihazlarımızı da biyoteknoloji merkezimizde üretmekteyiz. Bu ürünler için de güncel patent başvurularımız devam ediyor.” diye konuştu.

Özdemir, EKG ve ultrason cihazlarının yazıcıları, tuş takımı, ameliyathanedeki bazı ekipmanların ve birçok tıbbi cihazın bataryasının da bu birimde üretildiğini aktararak, “Kullandığımız yaklaşık 12 bin tıbbi cihaz ekipmanımızın 11 bininin kalibrasyonunu bu kalibratörlerimiz vasıtasıyla yapmaktayız. Bünyemizde bu cihazlarımızın kalibrasyonunu yapmamız, yıllık 2,5 milyon liraya yakın tasarruf sağlıyor. Ürettiğimiz yedek parçalarla da toplam tasarrufumuz 5 milyon liraya kadar çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programının Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli hedefleri doğrultusunda üretim çalışmalarımız son zamanlarda daha hızlı ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

– “Kırılan parçanın üretimini çok düşük maliyetle yapıyoruz”

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya da Biyomedikal Mühendislik Birimi tarafından başlatılan proje kapsamında artık birçok tıbbi cihazın yedek parçalarının üretilebildiğini kaydetti.

Bunun maliyet tasarrufu sağladığını dile getiren Kaya, “Şu anda üretimde veya patent aşamasında olan birçok malzememiz ve cihazımız var. Devletimize ve milletimize daha faydalı iş çıkarmaya çalışacağız.” dedi.

Birim sorumlusu biyomedikal mühendisi Faruk Sanberk Kızıltaş ise arızalanan veya parçaları kırılan tıbbi cihazların onarımını üç boyutlu yazıcıyla geliştirilen yedek parçalarla yaptıklarını anlattı.

Kızıltaş, flowmetrelerin düşme sonucu kırılmasını yaptıkları koruyucuyla önlediklerini bildirerek, “Koruyucuyu üretmeden önce her sene yaklaşık 100 flowmetre alımı yapıyorduk. Bu koruyucuyu ürettikten sonra 2024 yılında hiç almadık. Bu konuda ciddi manada tasarrufumuz var. Aynı şekilde Fetal El Doppleri ve NST cihazlarının kalibrasyonunu yapan kalibratör üretimini de yaptık. TÜBİTAK'tan bunun ölçümlerinin doğru olduğuna dair belgemizi de aldık. Onun da patent süreci devam ediyor.” diye konuştu.

Cihazların kırılan parçalarının daha sağlam ve uzun ömürlü olması için AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kızıltaş, şunları kaydetti:

“Mesela EKG cihazının çarkı kırıldığı zaman firmalar komple EKG'nin yazıcısını değiştiriyor. Biz burada sadece çarkın üretimini sağlayarak burada da ciddi tasarruf sağlıyoruz. Aynı şekilde ameliyat masası kumandası olsun, ultrason tuş takımları olsun, bunların üretimlerini yapıyoruz. Herhangi bir tıbbi cihazın parçası kırıldığı zaman firmalar genellikle komple ünite değişimi yapıyor. Biz sadece kırılan parçanın üretimini çok düşük maliyetle yaparak tasarruf sağlıyoruz. Teknik ekibimiz hastanelere gidiyor. Cihazlar üzerinde denemelerini yaparak cihazın tekrar kullanımını sağlıyoruz.”

Cihazları
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Üretim

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