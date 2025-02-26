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Bursa’da fırında çıkan yangın söndürüldü haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde köy ziyaretinde bulundu haberi
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi
Edirne Valisi Sezer’in köy ziyaretleri sürüyor haberi
Balıkesir’de Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı haberi
Bilecik’te marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı haberi
Bursa’da “Beşinci Frank” adlı tiyatro oyunu sahnelendi haberi
Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa’da konser verdi haberi
Edirne’de polisten kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı haberi
Yazar Cihan Aktaş, Esenler’in köyden ilçeye dönüşüm sürecini kaleme aldı haberi
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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar küreme çalışmaları sürüyor.Kocaali Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm ile Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı'nda yolları açmak içi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları devam ediyor haberi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kocaali Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek rakımlı mahalleleri Aktaş, Süngüt, Kızılüzüm ile Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan Çam Dağı'nda yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2 metre karın içinde yolları açık tutmak için canla-başla mücadele veren ekiplerimizi canıgönülden tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” ifadesini kullandı.

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