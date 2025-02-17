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Beylikdüzü’nde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada haberi
Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale’de başladı haberi
İl Başkanı Talus’tan “Büyük Kongre’ye Kocaeli’den 5 bin kişiyle katılacağız” açıklaması haberi
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk’ten kongre açıklaması haberi
Çanakkale’de sağanak nedeniyle köprü çöktü haberi
Bursalı liselilerin kısa film yarışmasında “aile” teması işlenecek haberi
Beyoğlu’nda restoranda çıkan yangın söndürüldü haberi
Sultangazi’de evi kurşunlayan 6 şüpheli yakalandı haberi
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
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Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 54 SG 756 plakalı kamyon, Kırkpınar mevkisinde aynı yönde se...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sapanca’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışan kamyonun devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 54 SG 756 plakalı kamyon, Kırkpınar mevkisinde aynı yönde seyreden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.A.Y. (31), Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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