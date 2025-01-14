Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine müsaade verilmeyecek

EDİRNE (AA) – Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin vermeyeceklerini belirtti.

Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Saros Körfezi'nin dünyadaki ender bölgelerden olduğunu söyledi.

Bölgede kaçak yapılaşma sorunu bulunduğunu belirten Sezer, gelecek nesillere güzel bir Saros bırakmakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

Bölgede plansız ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmeleri gerektiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

“Bu hem kanuni, yasal bir sorumluluktur hem de vicdani ve insani bir sorumluluktur. Vicdani bir sorumluluktur çünkü yapılaşmaya giren, kaçak yapı yapılan yerler bir daha geri döndürülemiyor. Çünkü Hazreti Adem'den beri tarım arazisi olan bir yere geliyor, hiç kimseye sormadan insanlar, değişik adlar altında ya tiny house yapıyor ya bungalov yapıyor, oraya farklı farklı yapılar kuruyor. İnsanoğlu var olduğundan beri tarım arazisi olarak işlenen yerler, bir anda tarım arazisi olmaktan çıkarılıyor. Bu çok vicdani bir şeydir, bunun önünde herkesin durması lazım.”

– Daha önce yıkım ve kaldırma işlemleri yapılmıştı

Sezer, bölgede geçen yıl birçok kaçak yapının yıkım ve kaldırma işlemini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Kaçak yapılarla tüm kurumların mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

“Geliyorlar, bir yer satın alıyorlar, bir tarım arazisi. Sonra bir kooperatif kuruyorlar. Hiçbir yerden izin yok. O tarım arazisini bir harita mühendisi marifetiyle bölüyorlar parsellere. On dönümü 20 ya da 30 parçaya bölüyor. DSİ'ye 'Ben tarım arazisi aldım, burada kuyu açacağım.' diye müracaat ediyor. Oradan suyunu çıkarıyor. TREDAŞ'a kuyunun elektriğini almak için müracaat ediyor. Suyunu elde etti. Elektriğini elde etti. Sonra da parselleri insanlara veriyorlar. Sulamayla ya da oradaki araziyle hiç alakalı bir şey değil. Buna biz ne yapıyoruz? Buna biz göz yumuyoruz. Bizim arkadaşımız gidiyor, orada elektriğini bağlıyor, suyunu bağlıyor ve göz yumuyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım.”

Sezer, insanları bu tür girişimlerin yasal olduğuna inandıranlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok kişinin doğayla baş başa kalmak için bu yapıları satın aldığını anlatan Sezer, “Fakat baktığınız zaman orada bunları yönlendirenler de 'Bu yasaldır.' diye insanları mağdur ediyor. Belki binlerce insan bu şekilde oradan yer satın alıyor. Getiriyor, üstüne bir yapı kuruyor. Sonra bu kaçak yapı diye cezai işlem uygulanıyor ve kaldırılıyor.” dedi.

– “Kesinlikle izin verilmeyecek”

Sezer, kaçak ve ruhsatsız turizm işletmeleriyle ilgili de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl kaçak işletmelere yönelik genelge gönderildiğini, bu yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getiren Sezer, “Bireysel ev şeklinde olup kiraya verilenler de dahil olmak üzere, bunların ruhsatlandırılması ve turizm belgesi alması şartı var.” diye konuştu.

Son Valiler Buluşması'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un “bu yapılarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması” konusunda talimatı olduğunu ifade eden Sezer, “İnternetten giriyorsunuz, bir kiralama yapıyorsunuz, tatile gideceksiniz gayet safiyane bir şekilde. Fakat işletme ruhsatsız bir işletme ve kaçak. Oradaki yapı standardı işletmeye uygun değil ve denetimden geçmemiş. Bir elektrik kaçağında ya da başka bir şeyde, Allah korusun, insanlar can ve mal kaybına uğrayabilir. Bunun da hem hukuki hem vicdani sorumluluğu var.” dedi.