Şef Ömür Akkor, TikTok’ta iftar sofralarına özel tariflerini sunuyor haberi

Şef Ömür Akkor, ramazan ayı boyunca resmi TikTok hesabı üzerinden iftar sofralarına özel tarifler paylaşıyor.

TikTok'tan yapılan açıklamaya göre, şef Ömür Akkor, yeme-içme meraklılarıyla TikTok üzerinden buluşuyor. Akkor, ramazan ayı boyunca resmi TikTok hesabından paylaşımlar ve TikTok LIVE'da canlı yayınlar yapıyor.

Her cumartesi ve pazar saat 16.30'da yayınlanan programda Akkor, pratik tarifler hazırlamanın yanı sıra Türk mutfağının tarihini anlatıyor. Kaçıranlar için programın tekrarları, her çarşamba 15.00'te yeniden yayınlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkor, TikTok'un geniş ve hızla büyüyen bir mecra olduğunu, platformu çok sayıda gencin kullandığını belirtti.

Akkor, “Gençlere anlatmak istediklerim var. Benim için bu, bir kültürel buluşma. Yemek kültürünün yeni nesil için de önemli olması gerektiğine inanıyorum ve onlara, doğdukları toprakların ne kadar kıymetli olduğunu yemek üzerinden anlatmak istiyorum. Meslek hayatımda son 5-10 yılımdayım ve yakalayabileceğim 1-2 kuşak kaldı. Onlarla TikTok'ta bağ kurmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun çok kültürlü yapısını ve benzersiz coğrafyasını tanıtmayı amaçladığına değinen Akkor, TikTok ile gerçekleştirdiği bu işbirliğinden heyecan duyduğunu aktardı.

Programın içeriğine değinen Akkor, şunları kaydetti:

“Ramazan, benim için pilav demek, 40 farklı pilav ve helva tarifi vereceğim. Biz helvadan çok koptuk. 'San Sebastian cheesecake', brownie, kruvasan uzmanı olduk. Helvanın beraber yenmesi, onu anlamlandırma, kokusunun evin içine yayılması, çok bizlik bir şey. Helvayı hiç kavurmadan, yağ kullanmadan, sadece peynirle yapıyorum. İrmik mıhlaması gibi bir şey ama tatlı, çok lezzetli. Ayrıca şerbetlerden de bahsedeceğim. Asitli, şekerli içeceklerden ben sıkıldım. Elmalı soda, gül şerbeti yapacağım. Şu an bütün Türkiye 'cool lime' içiyor, tabii ki içilsin ama limonlu bal şerbetinin ne kabahati vardı? 15'inci yüzyılda tarifini yazmışız, aşağı yukarı bin yıldır yapılıyor. Çok şeyi unutuyoruz.”

TikTok'ta gerçekleştirdiği programda Türk geleneklerini anlattığına işaret eden Akkor, “Bence TikTok'la yaptığım bu iş birliğinin en önemli tarafı bu. Anadolu'daki verimliliği vurgulamayı, bu toprakların ne kadar hatırlı alanlar olduğunu, geçmişimizi göstermeyi, dillendirmeyi istiyorum. En çok da yeni nesle aktarmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

– “TikTok'u daha aktif kullanacağım”

TikTok'un yeni nesillere yemek kültürünü aktarmak için doğru platform olduğunu kaydeden Akkor, platformda kimseyle rekabete girmemeye özen göstereceğini ve TikTok'u daha aktif kullanacağını bildirdi.

Akkor, “Türk mutfağının kültürel etkisi, bu seneki verilere göre, 31 numaraya gerilemiş. Buğdayın, zeytinin ana vatanısın, ilk yeme-içme faaliyetleri, ilk mutfak, beraber yemek yeme fiili, 12 bin sene önce bu topraklarda başlamış. Büyük bir 'kesintisizliğin' üzerinde oturuyorsun. Kestane, üzüm, fındık üretiminde ilk üçtesin ki daha da sayarım. Bütün bunların karşılığında, 31'inci sıradasın çünkü ortak değil, bireysel hareket ediyorsun. Misal, zeytinyağında dokuz tane patentli ürünümüz var. Zeytin bizim endemiğimiz, İtalya'nın endemiği değil ama ülkelerinde, zeytin üzerine 950 coğrafi işaretli ürün var. Yeni neslin artık bu işlere girmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.