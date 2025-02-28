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Selimiye Camisi’nin minareleri mahyayla süslenmeye başlandı haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Hoş geldin on bir ayın sultanı" yazılı mahya asılıyor.Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini sürdürüyor.Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Selimiye Camisi’nin minareleri mahyayla süslenmeye başlandı haberi

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya asılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini sürdürüyor.

Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Edirne'ye geldi.

Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asılmaya başlandı.

Çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi.

Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asılmaya başladı.

Yarım günlük mesai sonrası mahyanın asılması tamamlanacak.

– Son mahyacı asıyor

“Son mahyacı” olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, AA muhabirine, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu söyledi.

Yıldız, Selimiye Camisi'ne ramazan ayında iki ayrı mahya asılacağını ifade etti.

Ramazan ayının 15'inden sonra Selimiye'ye “Aile toplumun temelidir” yazısını asacaklarını anlatan Yıldız, yazılar için yaklaşık 300 ampul kullanacağını belirtti.

Kendisinin de bir ustadan öğrendiği geleneksel sanatını emanet edeceği bir çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Yıldız, “İnşallah bu meslek son olmaz. Bundan sonra birileri gelir bu bayrağı bizden gelir alır. Biraz ağır bir iş, kış aylarında daha da zor oluyor” dedi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu devam eden Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin 3 yıl aradan sonra mahyasına kavuştuğunu kaydetti.

Mahya

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