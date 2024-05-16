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Sinekliğe Sıkışan Güvercini İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yalova'da, bir binanın pencere sinekliği ile camı arasında sıkışan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Fevzi Çakmak Mahallesi Bakkal Sokağı’ndaki bir binanın dördüncü katındaki dairenin penceresinde sineklik ile cam arasında güvercin sıkıştı.

Çevredekilerin fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, kurtarma aracı merdivenini kullanarak pencereye sıkışan güvercini bulunduğu yerden aldı. Vatandaşlar, güvercini kurtaran ekibe teşekkür etti.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Yalova

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