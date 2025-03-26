Şişecam’ın 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti haberi

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, tüm cam iş kollarında ürettikleri toplam ürün hacminin, 2024'te bir önceki yıla oranla yüzde 8 arttığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, cam ve kimyasal sektörlerinde faaliyet gösteren Şişecam, 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı düzenledi. Şişecam Genel Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte, 2024 yılının faaliyet raporunun yanı sıra finansal ve operasyonel performans bilgileri, hissedarlarla paylaşıldı.

Açıklamada, toplantıdaki açılış konuşmasına yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, dünya genelinde son birkaç yıldır belirsizlik ve dalgalanmalar yaşandığını, koşulların hızlı ve ani olarak değiştiği zorlu bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Elverici, “2024, bu zorlukların belki de en fazla hissedildiği yıl oldu. Küresel ekonomik dalgalanmalar, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları, dalgalanan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerle şekillenen bir yıl geçirdik. Çin'deki düşük büyüme, Avrupa'nın enerji krizinden toparlanmasının gecikmesi ve birçok ülkede, özellikle de ABD'de, seçim konuları, yıla damga vurdu.” ifadelerini kullandı.

Türk lirasının rezerv para birimleri karşısında reel anlamda değer artışı, ihracatları ve yurt dışı üretimlerinden gerçekleştirdikleri satışlar gibi nedenlerle faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak yöneten şirketlerde finansal sonuçların olumsuz etkilendiğini aktaran Elverici, finansal ve operasyonel detaylarda cam iş kolları üretiminde zorluk yaşamadıklarına değindi.

Geçen yıl gösterdikleri finansal performanstan veriler paylaşan Elverici, “Tüm cam iş kollarımızın ürettiği toplam cam ürün hacmi, 2024'te, önceki yıla kıyasla yüzde 8 arttı. Cam ürün satışlarımız ise hacim bazında yüzde 9 arttı. Kimyasallar segmentinde, dünyada lider üretici konumunda olduğumuz krom kimyasalları satış hacmimiz yüzde 27 artarken, soda külü satış hacmimiz ise önceki yılla paralel gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Elverici, ihracat oranı ve uluslararası faaliyetleri büyük ölçekte olan ve bunları Türkiye merkezli bir modelle gerçekleştiren sanayi şirketleri arasında, geçen yılı net karla kapatan nadir kurumlardan biri olduklarını bildirdi.

Gelecek dönemde güçlü ve sürdürülebilir mali yapılarını daha da kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Elverici, şunları kaydetti:

“Kar payı dağıtım politikalarımızdan ödün vermeksizin optimize edilmiş hisse geri alım stratejileriyle, tüm hissedarlarımız için mümkün olan en yüksek değeri üretmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki Şişecam, inovasyon ve adaptasyon yetenekleriyle bu dalgalı ekonomik ortamı fırsata dönüştürme potansiyeline sahip güçlü bir kurum. Finansal performansımızı hızla eski seviyelerine getirebilmek için olağanüstü önlemler almayı, hızla ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”