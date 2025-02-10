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Yeşilayın “Göçmen Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadelede Önleyici Modeli Geliştirilmesi” Projesi tanıtıldı haberi
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü haberi
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Akademisyenler kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak yerli feromon üretti haberi
Şişli’de apart otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı haberi
Çalışan kadınlar kurdukları “Tekirdağ Veteranlar” ile hentbola döndü haberi
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Kırkpınar’ın efsanesi “Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan” anıldı haberi
AVİTA, iş verimliliğini etkileyen “absenteizm” sorununa ışık tuttu haberi
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Şişli’de apart otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de fiyat rekabeti nedeniyle apart otele silahlı saldırı düzenleyen başka bir otelin işletmecisi gözaltına alındı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat’ta İnönü Mahallesi'nde bulunan apart otelin ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de apart otele silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı haberi

Şişli'de fiyat rekabeti nedeniyle apart otele silahlı saldırı düzenleyen başka bir otelin işletmecisi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat’ta İnönü Mahallesi'nde bulunan apart otelin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, başka bir otelin işletmecisi olan zanlı E.Y'yi saldırıda kullandığı silahla yakaladı.

Saldırının iki işletme arasındaki fiyat rekabetinden kaynaklandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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