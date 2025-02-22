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Bursa’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
Bilecik’in köyünde üretilen “hardal tohumlu turşu” ile ihracata hazırlanıyorlar haberi
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Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle par...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şişli’de belediye ekibi araçların üzerine kürekle tuz attı haberi

Şişli'de kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan belediye ekibi, kürekle araçların üzerine tuz attı.

Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde kar yağışının ardından tuzlama çalışması yapan Şişli Belediyesi ekibi, kürekle park halindeki araçların üzerine tuz döktü.

Tuzlama aracının arkasında ilerleyen otomobildeki kişi, cep telefonu kamerasıyla ekibi görüntüledi. Tuzun araçlara zarar vereceğini söyleyen otomobildeki vatandaşların tepkisi de kayda yansıdı.

Tuz

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