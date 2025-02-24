Şişli’de kartopu atan çocukları taksiyle kovalayan şoför kamerada haberi

Şişli'de kartopu atan çocukları taksi şoförünün aracıyla kovalaması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Mecidiyeköy Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde çocuklar yoldan geçen taksiye kartopu attı.
Bunun üzerine taksi şoförü ara sokağa kaçan çocukları aracıyla bir süre kovaladı.
Taksiye kartopu atılması ve şoförün çocukları kovalaması anları cep telefonuyla görüntülendi.
150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi haberi
Bilecik’te boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı haberi
Tekirdağ’da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi
“Mehmetçik üşümesin” diye gelecek kışın berelerini şimdiden örmeye başladılar haberi