Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi

Entegre lojistik çözümler sunan Solmaz, yeni nesil treyler yatırımlarıyla filolarını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solmaz, yatırımlarına devam ediyor.

Treyler filosunda önemli bir büyüme kaydeden şirket, lojistik hizmetlerinde etkinliğini daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Sürdürülebilirlik taahhüdü bulunan şirket, yeni nesil treylerlerle daha düşük karbon salınımı da hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, hedeflerinin müşterilere entegre lojistik çözümleri sunmak olduğunu belirtti.

Tırsan Treyler AŞ işbirliğiyle filolarına katacakları yeni treylerlerin ilk parti teslimatını gerçekleştirdiklerini aktaran Barlın, “Bu yatırımla treyler filomuz yüzde 40 arttı, bu sayede taşımacılıktan depolamaya, dağıtımdan tedarik zinciri yönetimine kadar her aşamada daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Barlın, yatırım sayesinde yük taşıma verimliliği ve hızından müşteri memnuniyetine birçok fayda sağlanacağına dikkati çekerek, “Ekipman kaynaklı zarar azaltılacak, esneklik ve çeşitli taşıma ihtiyaçlarına uyum sağlanacak. Ayrıca maliyet etkinliğinin devreye girmesinin yanı sıra hizmet sürekliliği de sağlanmış olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Her aşamada daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunduklarına işaret eden Barlın, şunları kaydetti:

“Farklı boyut ve kapasitede treyler almak yerine, taşıma ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir optik treyler yatırımı yaptık. Taşıma süreçlerinin optimize edilmesiyle birlikte karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, treyler yatırımı ile lojistik süreçleri daha verimli olacak. Bu da daha az yakıt tüketimi ve dolayısıyla daha düşük karbon ayak izi salmamız anlamına geliyor. Yeni nesil araç yatırımlarına devam edeceğiz.”