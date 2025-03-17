SON DAKİKA
Kıyıköy’de marketlerde satılan ürünler denetlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazileriyle buluştu haberi
Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi
Keşan’da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde iftar programına katıldı haberi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu haberi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Selimiye Camisi’ne “Aile toplumun temelidir” yazılı mahya asıldı haberi
Kıyıköy’de marketlerde satılan ürünler denetlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazileriyle buluştu haberi
Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi
Keşan’da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde iftar programına katıldı haberi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu haberi
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü haberi
Selimiye Camisi’ne “Aile toplumun temelidir” yazılı mahya asıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi

Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi

- Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın: - "Treyler filomuz yüzde 40 arttı, bu sayede taşımacılıktan depolamaya, dağıtımdan tedarik zinciri yönetimine kadar her aşamada daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunuyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Solmaz yeni nesil treyler yatırımı yaptı haberi

Entegre lojistik çözümler sunan Solmaz, yeni nesil treyler yatırımlarıyla filolarını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Solmaz, yatırımlarına devam ediyor.

Treyler filosunda önemli bir büyüme kaydeden şirket, lojistik hizmetlerinde etkinliğini daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Sürdürülebilirlik taahhüdü bulunan şirket, yeni nesil treylerlerle daha düşük karbon salınımı da hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, hedeflerinin müşterilere entegre lojistik çözümleri sunmak olduğunu belirtti.

Tırsan Treyler AŞ işbirliğiyle filolarına katacakları yeni treylerlerin ilk parti teslimatını gerçekleştirdiklerini aktaran Barlın, “Bu yatırımla treyler filomuz yüzde 40 arttı, bu sayede taşımacılıktan depolamaya, dağıtımdan tedarik zinciri yönetimine kadar her aşamada daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Barlın, yatırım sayesinde yük taşıma verimliliği ve hızından müşteri memnuniyetine birçok fayda sağlanacağına dikkati çekerek, “Ekipman kaynaklı zarar azaltılacak, esneklik ve çeşitli taşıma ihtiyaçlarına uyum sağlanacak. Ayrıca maliyet etkinliğinin devreye girmesinin yanı sıra hizmet sürekliliği de sağlanmış olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Her aşamada daha hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunduklarına işaret eden Barlın, şunları kaydetti:

“Farklı boyut ve kapasitede treyler almak yerine, taşıma ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir optik treyler yatırımı yaptık. Taşıma süreçlerinin optimize edilmesiyle birlikte karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca, treyler yatırımı ile lojistik süreçleri daha verimli olacak. Bu da daha az yakıt tüketimi ve dolayısıyla daha düşük karbon ayak izi salmamız anlamına geliyor. Yeni nesil araç yatırımlarına devam edeceğiz.”

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi
Yerel
16 Mart 2025, 23:54

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçının ardından haberi

Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 23:24

Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “Çanakkale Zaferi Anma Konseri” haberi
Yerel
16 Mart 2025, 23:20

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “Çanakkale Zaferi Anma Konseri” haberi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Yerel
16 Mart 2025, 21:24

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi

Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi
Yerel
16 Mart 2025, 20:54

Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi

Balıkesir’de asırlık “gezek” geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor haberi
Yerel
16 Mart 2025, 20:30

Balıkesir’de asırlık “gezek” geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor haberi

Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi