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Stablex’de üst düzey atama haberi

İSTANBUL (AA) - Stablex Genel Müdürü görevine Burcu Küçükünal atandı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım çatısı altında faaliyet gösteren, kripto para ve dijital varlıklar alanında çözümler sunan Stablex'te, üst düzey atama gerçekleşti.Gene...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Stablex’de üst düzey atama haberi

Stablex Genel Müdürü görevine Burcu Küçükünal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım çatısı altında faaliyet gösteren, kripto para ve dijital varlıklar alanında çözümler sunan Stablex'te, üst düzey atama gerçekleşti.

Genel müdür görevine getirilen Küçükünal'ın liderliğinde Stablex, müşteri odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendirerek sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı ve Türkiye'nin en güvenilir dijital varlık platformlarından biri olmayı hedefliyor.

Bankacılık ve finans alanında 20 yıllık tecrübeye sahip Burcu Küçükünal, 2010 yılında Akbank'a katıldı. Strateji ve yenileşim alanlarında görevler üstlenen Küçükünal, son olarak 2022 yılında Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı olarak çalıştı. “Akbank Mobil”, “Açık Bankacılık”, “Juzdan” gibi platformların geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenen Küçükünal, Akbank LAB'in yöneticiliğini yürüttüğü dönemde fintek işbirliklerinden yenileşim projelerine ve kurumsal girişimcilik modellerine kadar birçok stratejik projede yer aldı. Küçükünal, 2024 yılında, bu görevlerine ek olarak Stablex Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Akbank'taki görevlerinin yanı sıra girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemine de aktif katkılarda bulunan Burcu Küçükünal, Endeavor Türkiye ile çeşitli hızlandırma programları kurgulayıp yürüttü. She Loves Tech, ARF, ITÜ Çekirdek ve TÜBİTAK gibi kurumların platformlarında birçok girişime mentörlük yapan Küçükünal, Türkiye'de “Web3” ve “blockchain” topluluklarını destekledi. “ReFi Türkiye” programının kurulmasına öncülük eden Küçükünal, Sabancı Holding'in girişim sermayesi fon yönetim ekibiyle yerel ve küresel yatırım fırsatları üzerinde yakın çalışmalara imza attı.

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