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“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
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Kültürel miras taşıyıcısı 76 yaşındaki kadın yaptığı eserlerle evini müzeye dönüştürdü haberi
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Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi

- Milli takım kariyerine sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nün antrenörü Şüheda Yıldız: - "Yarım kalan hayallerimi onlarla süslüyorum. Ben bir kişi olarak milli takımda görev alırken şimdi birden fazlasını oraya gönderiyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Şüheda Yıldız, “yarım kalan hayalini” futbolcu yetiştirerek tamamlıyor haberi

SEFA TETİK – Sakatlığı nedeniyle futbolda aktif kariyerinin ardından antrenörlüğe geçen 27 yaşındaki Şüheda Yıldız, milli takıma futbolcu yetiştiriyor.

Küçük yaşlarda futbola başlayan Yıldız, Sakarya Kadın Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansın ardından 2012 yılında 15 Yaş Altı Milli Takımına seçildi.

Milli maçta dizinden sakatlanan ve tedavisinin ardından sahalara dönen ancak diğer dizinden tekrar sakatlık yaşayan Yıldız, uzun süren tedavi süreçleri nedeniyle milli takım kariyerine veda etmek zorunda kaldı.

Sahalarda yer almaya bir süre daha devam eden Yıldız, eski formuna kavuşamayınca futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Üniversite eğitiminin ardından beden eğitimi öğretmeni olarak meslek hayatına atılan Yıldız, antrenörlük eğitimini tamamlamasının ardından 2 yıl önce Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nde antrenörlüğe başladı.

Başarılı performans sergileyen Yıldız, 13 yaş altı takımıyla Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Yıldız, yarım kalan milli takım hayalini ise yetiştirdiği sporcuların milli formayı giymesiyle yaşamaya devam ediyor.

– “Yarım kalan hayallerimi onlarla süslüyorum”

Şüheda Yıldız, AA muhabirine, yetiştirdiği sporcularının yaşındayken milli takıma seçildiğini, o dönem çok gurur duyduğunu söyledi.

Milli takım düzeyinin verilen emeklerin en üst karşılığı olduğunu belirten Yıldız, yurt dışındaki özel maçlarda forma giydiğini, kulübüyle çıktığı bir maçta da dizinden sakatlandığını anlattı.

Sakatlık sürecinde oynamadığı için milli takıma da seçilemediğini aktaran Yıldız, “Sakatlıklar çok ağır olduğu için toparlanmak çok zor oldu. İçimde de ukde kaldı. 'Ben buraları eksik yaşadım, küçük yaş gruplarındaki çocukların oralarda oynaması için mücadele edeyim.' dedim. Milli takıma oyuncu gönderiyoruz. Burada emeğim olduğunu düşünüyorum. Amacım daha fazla sporcu yetiştirmek. Dilerim tüm kız çocuklarımız kendilerini bir yerlerde çok güzel gösterir.” diye konuştu.

“Yarım kalan hayallerimi onlarla süslüyorum.” diyen Yıldız, şöyle devam etti:

“Ben bir kişi olarak milli takımda görev alırken şimdi birden fazlasını oraya gönderiyorum. Geçen sezon 5 sporcuyu milli takıma gönderdik. 5 güzel, gencecik, geleceği parlak sporcular yetiştirdik. Bu yıl da hedefimiz yine 5-6 sporcu daha göndermek. Çocuklarımız çok çalışıyorlar o yüzden hedef, her zaman daha fazlası. Milli formayı bu takımdaki herkesin giymesini istiyoruz.”

– “Yolundan giderek onu gururlandırmak istiyoruz”

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü 13 Yaş Altı Takımı futbolcusu Duru Taşkın, Yıldız ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Duru, antrenörünün eski milli futbolcu olmasından dolayı yaşadığı deneyimleri kendilerine aktardığını dile getirerek “Maalesef kendisinin milli takım hayali yarıda kaldı. Sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktı. Yolundan giderek onu gururlandırmak istiyoruz. Her şey için ona teşekkür ederiz, çok şanslıyız.” ifadelerini kullandı.

Suden Koralp ise antrenörlerinin milli takımda yaşadığı güzel anıları anlattığını, kendilerinin de çok çalışıp o seviyeye gelmek istediklerini aktardı.

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