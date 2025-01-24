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İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bursa POMEM’de yemin eden 388 bekçi törenle göreve başladı haberi
Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi
Terzialan’da doğal gaz çalışmaları başladı haberi
Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne’de anıldı haberi
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Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İSTANBUL (AA) – Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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