Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

İSTANBUL (AA) – Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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