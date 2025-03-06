Sultangazi’de aracıyla drift yapan sürücüye para cezası verildi haberi

Sultangazi'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 47 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Cebeci Caddesi üzerinde bir kişinin otomobiliyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü H.Y. yakalandı.

Polis merkezine götürülen ve “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçundan hakkında adli işlem başlatılan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, “drift atmak” ve “saygısızca araç kullanmak” maddelerinden 47 bin 385 lira idari para cezası kesildi.