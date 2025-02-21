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Tami ve ikas’tan e-ticarette ödeme süreçlerini hızlandıran işbirliği haberi
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Tami ve ikas’tan e-ticarette ödeme süreçlerini hızlandıran işbirliği haberi

- Tami Genel Müdürü Melda Çetin: - Başta e-ticaret odaklı olmak üzere, tüm müşterilerimize istediği ödeme teknolojilerini ve çoklu banka sanal POS'u hız, yalınlık, kolaylık odağında sunarak yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tami ve ikas’tan e-ticarette ödeme süreçlerini hızlandıran işbirliği haberi

Garanti BBVA'nın dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı ikas ile e-ticaret yapan işletmelere hızlı, kolay ve güvenli bir ödeme altyapısı sunmak amacıyla işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen işbirliği sayesinde, İkas altyapısını kullanan tüm işletmeler, Tami Sanal POS'u birkaç dakika içinde e-ticaret sitelerine entegre ederek ödeme süreçlerini daha verimli ve hızlı hale getiriyor.

Tami Sanal POS'un ikas altyapısına entegrasyonu sayesinde işletmeler, yerli ve yabancı tüm kartlarla ödeme alabilmenin yanı sıra Tami ile anlaşmalı bankaların kartlarına özel taksit ve kampanyalardan faydalanabiliyor.

Tek komisyon oranıyla finansal yönetimde kolaylık sağlanırken, ertesi iş günü ödemeler hesaplara geçiyor. İşletmeler, günün her saati hizmet veren Tami Müşteri İletişim Merkezinden destek alarak, güvenle ödeme süreçlerini yönetebiliyor.

– “İşbirlikleriyle ödemeler dünyasında müşterilere kolaylıklar sunuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Tami Genel Müdürü Melda Çetin, Garanti BBVA'nın ödeme sistemleri alanındaki tecrübesi ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde işletmelere ve son kullanıcılara yenilikçi ürün ve çözümler sağlayan markalarının, yaptığı işbirlikleriyle ödemeler dünyasında da müşterilerine kolaylık sunduğunu belirtti.

ikas ile gerçekleştirdikleri entegrasyon sayesinde, işletmelerin ödeme süreçlerini rahat, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olduklarına değinen Çetin, “Başta e-ticaret odaklı olmak üzere, tüm müşterilerimize istediği ödeme teknolojilerini ve çoklu banka sanal POS'u hız, yalınlık, kolaylık odağında sunarak yenilikçi çözümlerle buluşturmaya, onlar için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ikas Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Namoğlu ise e-ticarette hız ve kesintisiz deneyimin, başarı için en kritik unsurların başında geldiğine, kullanıcılarının teknik zorluklarla vakit kaybetmeden büyümesini sağlamak ve onlara verimli bir e-ticaret deneyimini sunmak için çalıştıklarına değindi.

Amaçlarının, altyapı sunmanın yanı sıra iş ortaklarının yanında duran, onlara değer katan bir ekosistem kurmak olduğunu aktaran Namoğlu, şunları kaydetti:

“Ödeme süreçleri, bütünün en önemli parçalarından biri. Tami ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, ikas kullanan işletmeler zahmetsizce, güvenli ve sorunsuz bir ödeme altyapısına sahip olabiliyor. Entegrasyon sürecindeki kolaylık ve kullanıcı dostu deneyimle, e-ticaret yapan herkes için fark yaratan bir çözüm sunuyoruz. Tami ile e-ticaret ekosistemini daha da güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz.”

E-Ticaret
İş
Kolay
Ödeme
Tami

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