TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü haberi

TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları, “Havalimanı Hizmet Kalitesi” (Airport Service Quality-ASQ) programı kapsamında ödüllendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dört havalimanı da Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen ASQ ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Bu kapsamda, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, yolcu kapasitelerine göre kendi kategorilerinde “Avrupa'nın En İyi Havalimanı” ve “Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı” ödüllerine layık görüldü.

İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Üsküp havalimanları ise yolcu geçiş süreçlerindeki performanslarıyla “Avrupa'nın En Kolay Havalimanı Yolculuğu” kategorisinde öne çıktı.

İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, “Avrupa'nın En Temiz Havalimanı” ödülünün sahibi olurken, Milas-Bodrum Havalimanı, “Avrupa'nın En Adanmış Personele Sahip Havalimanı” kategorisinde en iyiler arasında yer aldı.

Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 8-11 Eylül'de Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilecek “ACI Customer Experience Global Summit” kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

– “107 milyon yolcuya hizmet verdik”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, TAV Havalimanlarının bu yıl 25'inci yılını kutladıklarını, bu süre içerisinde yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülleri, doğrudan yolcu değerlendirmeleriyle belirlendiği için bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Dört havalimanımızın kendi kategorilerinde dünyanın en iyileri arasında yer almasından gurur duyuyoruz. 25 yılda, sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline geldik. Geçtiğimiz sene 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında toplam 107 milyon yolcuya hizmet verdik.”