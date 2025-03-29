Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor haberi

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
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