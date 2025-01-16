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“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
Kocaeli’de 1 milyon 220 bin makaron ele geçirildi
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Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Yıldırım, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yıldırım, “Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri dönüş”, “Haber” kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun “TEKNOFEST” fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Anton Brink'in “Ateş hattı” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Yaprak Yolu” fotoğrafını seçen Yıldırım, “Spor” kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın “Abluka” fotoğrafından yana kullandı.

Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik etti.

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