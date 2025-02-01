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Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi
Tekirdağ’da sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi haberi
Kırklarelispor’u “Beşiktaş heyecanı” sardı haberi
Kırklareli’nde öğrenci yurtları ile spor tesislerindeki yangın tedbirleri denetlendi haberi
Edirne’deki trafik kazasında 5 araç zarar gördü haberi
Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı haberi
Edirne’de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü haberi
Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı haberi
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Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malatyalılar Derneği, Vanlılar Derneği ve Diyarbakırlılar ve Çevre İller Kültür, Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ziyaret ettiği Malatyalılar Derneğinde dernek ba...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten derneklere ziyaret haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malatyalılar Derneği, Vanlılar Derneği ve Diyarbakırlılar ve Çevre İller Kültür, Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ziyaret ettiği Malatyalılar Derneğinde dernek başkanı Mehmet Barut ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Soytürk, Bulut'tan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Soytürk, ardından Vanlılar Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Abdulhamit Çetinbakış ve dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Çetinbakış, Soytürk'e derneğin çalışmalarını anlattı.

Vali Soytürk daha sonra, Diyarbakırlılar ve Çevre İller Kültür, Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti. Dernek başkanı Hayri Seyitoğlu'ndan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları kültürel faaliyetlerin kente önemli katkıları olduğunu ifade eden Soytürk, derneklerin yürüttükleri çalışmaları faydalı bulduğunu söyledi.

Derneği
Dernek
Soytürk

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