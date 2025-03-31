HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ Valisi Soytürk’ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti haberi

Tekirdağ Valisi Soytürk’ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.Vali Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ett...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Valisi Soytürk’ten güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin tarafından karşılanan Soytürk, burada bir süre personelle sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Soytürk, daha sonra Beyazköy uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki polislerle bayramlaştı.

Ardından, Süleymanpaşa Sahil Bot Komutanlığı'nda personelle bir araya gelen Soytürk, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının da bayramlarını kutladı.

İlgili Haberler

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
Yerel
31 Mart 2025, 12:10

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi

Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:40

Enez Kaymakamı Tutal, kontrol noktasında sürücülerin bayramını kutladı haberi

“İkinci evim” dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:40

“İkinci evim” dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor haberi

Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:40

Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayramlaştı haberi

KKTC, Edirne’nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak haberi
Yerel
31 Mart 2025, 11:30

KKTC, Edirne’nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak haberi

Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi
Yerel
31 Mart 2025, 10:50

Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, şehit ailelerini ziyaret etti haberi Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda’yı evinde ziyaret etti haberi Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda’yı evinde ziyaret etti haberi