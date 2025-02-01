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Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Düzen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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