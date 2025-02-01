Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kültür ve turizm kenti Edirne 2024’te yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırladı haberi
Tekirdağ’da geçen ay asayiş uygulamalarında yakalanan 193 zanlı tutuklandı haberi