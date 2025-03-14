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GÜNCELLEME – Tuzla’da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli limanları yıllık 100 milyon tonluk yük hacmine adım adım yaklaşıyor haberi
Türk çocuk cerrahı, uzak coğrafyalarda şifa dağıtıyor haberi
TÜ’de “Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı” düzenlendi haberi
Bursa’nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor haberi
Sıcakların erken başladığı Edirne’de ayçiçeği üreticilerine “erken ekim” önerisi haberi
Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi
İklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar Trakya’da tarımda hastalık ve zararlı popülasyonunu artırabilir haberi
Balıkesir’de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
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Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.Etkinlikler kapsamında, Ay Işığı Sanat Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Aşk-ı İlahi" konseri gerçekleştiri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Aşk-ı İlahi” konseri düzenlendi haberi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, Ay Işığı Sanat Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde “Aşk-ı İlahi” konseri gerçekleştirildi.

İlahi ve tasavvuf müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Konser sonunda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, ramazan ayının manevi atmosferine uygun etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Karaküçük, emeği geçen sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.

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