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Tekirdağ’da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok Karadeniz hamsi ve istavrit ilgi görüyor.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçılar için av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyledi.Vatandaşları...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da balık tezgahlarında daha çok hamsi ve istavrit satılıyor haberi

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarında en çok Karadeniz hamsi ve istavrit ilgi görüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçılar için av sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Vatandaşların lezzetinden dolayı hamsi ve istavriti daha çok tercih ettiğini dile getiren Pehlivanoğlu, “Bu sıralarda tezgahlarda hamsi, istavrit, karides ve mezgit gibi balıklar yer alıyor. İstavrit ve Karadeniz hamsi tezgahlarda en çok giden balıklar. İstavrit ve Karadeniz hamsinin kilogramı 300 liradan satılıyor. İlgi iyi, vatandaşlar balık tercihinden vazgeçmiyor.” dedi.

Pehlivanoğlu, av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ereceğini, 12 metrenin altındaki balıkçıların avlanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Balıkçı Bekir Erol da bu sıralar daha çok Karadeniz hamsi ve istavrit satışı yaptıklarını belirterek hamsi ve istavritin tezgahları süslemeye devam edeceğini ifade etti.

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