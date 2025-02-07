Tekirdağ’da bir kişinin cep telefonu ile parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı haberi

Tekirdağ'da silahla tehdit ettikleri kişinin cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kapaklı ilçesindeki gasp olayına ilişkin iki gün önce yakalanan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İki gün önce Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, iki kişi tarafından silahla tehdit edildiği, cep telefonu ile 8 bin lirasının gasbedildiği ihbarında bulunmuş, şüpheliler M.B. ve T.Y. jandarma ekibince çiftlikte yakalanmıştı. Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenmişti.
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