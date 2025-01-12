Tekirdağ’da çalıntı motosikletle kaza yapan kuşkulu yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan motosikletin şoförü kazada ağır yaralandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü grupları, Hıdırağa Mahallesi’nde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan şoför ile gruplar ortasında kovalamaca yaşandı.
Motosiklet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen gruplarca Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şoför R.Ç'nin sıhhat durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan, yapılan denetimde motosikletin Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nden çalındığı belirlendi.