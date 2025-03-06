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Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın söndürüldü haberi
Masko Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Mutlu yeniden seçildi haberi
Tekirdağ’da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü haberi
Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen Rangers taraftarının hayatını kaybettiği kaza kamerada haberi
Yalova’da zabıtanın yakaladığı dilenciden 164 bin lira çıktı haberi
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
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Tekirdağ’da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı tır bir binanın alt katında bulunan dükkana çarparak durabildi.T. G. idaresindeki B 4409 HT çekici, B 4393 EH dorse plakalı tır, Hatip Mahallesi'nde sürü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı tır bir binanın alt katında bulunan dükkana çarparak durabildi.

T. G. idaresindeki B 4409 HT çekici, B 4393 EH dorse plakalı tır, Hatip Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu yol kenarındaki apartmanın alt katında bulunan iş yerine çarptı.

Kazada sürücü T.G ile eşi G.G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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