Tekirdağ’da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı tır bir binanın alt katında bulunan dükkana çarparak durabildi.
T. G. idaresindeki B 4409 HT çekici, B 4393 EH dorse plakalı tır, Hatip Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu yol kenarındaki apartmanın alt katında bulunan iş yerine çarptı.
Kazada sürücü T.G ile eşi G.G. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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