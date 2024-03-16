HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Tekirdağ’da Down Sendromlu Fotoğrafçı Dördüncü Sergisini Açtı

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, kadrajına yansıyan fotoğraflardan oluşan dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yayınlanma:
ABONE OL

Down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, fotoğraf tutkusunu keşfetmesinde önemli bir rol oynayan fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay’ın desteğiyle fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi.

Ailesinin de desteğiyle, eğitim ve pratikle yeteneklerini ilerleten Madaslı, özel bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla üç sergi düzenledi. Madaslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu’nda açılan dördüncü sergisini sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyor.

Sergi açılışında özel çocuklar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. Madaslı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini ve dördüncü sergisini açacağı için çok heyecanlı olduğu söyledi.

İLGİLİ HABER Hilye-i Saadet Sergisi Bağlarbaşı Kongre Ve Kültür Merkezi’nde Açıldı
Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı, kadrajına yansıyan fotoğraflardan oluşan dördüncü sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Volkan’ın yaptığı güzel çalışmalarıyla özel bireylere örnek olduğunu, her zaman özel bireylere fırsat verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay ise eğitimci olarak Madaslı’ya sadece yol gösterdiğini belirterek, kendisinin anlamlı sergiler açtığını dile getirdi.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de özel bireylerin herkes tarafından daha çok anlaşılmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını aktararak, “Özel çocukların potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Onlara fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini gösteriyorlar.” dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi bir hafta ziyarete açık olacak.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Fotoğraf Sergisi
Tekirdağ
Volkan Niyazi Madaslı

İlgili Haberler

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Bilecik’te Ziyaretlerde Bulundu

Edirne’de Şubat Ayında 433 Konut Satıldı

Osmaneli’de Fırınlar Denetlendi

Bilecik’te Öğrencilere Trafik Dedektifleri Eğitimi Verildi

Hastalık Yönetim Platformu Uygulaması Sakarya’da Başladı

Gelibolu’nun Tek Kadın Dolmuş Şoförüne Plaket Verildi

Kocaeli’de Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Kadın Öldü

Gaziosmanpaşa’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Para Cezası

Hakkında 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Darıca Belediye Başkanı Bıyık Gazetecilerle Sahur Yaptı

Üniversite Adayları İçin Deneme Sınavı Yapıldı

Edirne’de Uyuşturucu Operasyonlarında 6 Şüpheli Yakalandı