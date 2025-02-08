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Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı’na katıldı haberi
Balıkesir’de işçi servisinin devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı haberi
Edirne’de Tunca Nehri’nin kenarı düzenleniyor haberi
TRT 1’in yeni dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” seyircilerle buluştu haberi
Kocaeli’de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
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Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Müftülüğünce gençlik çalışmaları istişare toplantısı düzenlendi.Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Manevi Danışmanlık usul ve esaslarında yer alan maddeler görüşüldü.Yıl içerisinde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da gençlik çalışmaları istişare toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ'da İl Müftülüğünce gençlik çalışmaları istişare toplantısı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Manevi Danışmanlık usul ve esaslarında yer alan maddeler görüşüldü.

Yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında yapılacak programlar hususunda istişareler yapıldı.

İl Müftüsü Mustafa Soykök, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençleri anlamanın ve onlara daha iyi hizmet vermenin yollarını arayacaklarını belirten Soykök, “Değerlerimizi gençlerimize ve tüm insanlığa en güzel şekilde, doğru bir yöntem ve uygun bir üslup ile ulaştırmanın yollarını arayacağız. Bu toplantıda yapacağımız müzakerelerden faydalı, yapıcı ve ufuk açıcı sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle değerli katkılarınızdan dolayı her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantıya, il müftü yardımcısı Yusuf Bektaş, şube müdürü Arif Gül ve gençlik koordinatörleri katıldı.

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