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MediaMarkt, Ateşböceği öğrenim tırlarıyla 5 bin çocuğa eğitim desteği sağladı haberi
Buse Bilim Koleji öğrencileri simülasyonlu eğitimle depremin etkilerini gözlemledi haberi
Toyota’dan şubat ayına özel fırsatlar haberi
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi
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İstanbul’da tırda uyuşturucu ele geçirildi haberi
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Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan il...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesi ile Edirne'nin Keşan ilçesinde düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için organize olan bir gruba yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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