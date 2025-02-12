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Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
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Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.K'nin ikametinde arama ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.K'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi, hassas terazi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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