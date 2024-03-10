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Tekirdağ’da İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

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Tekirdağ’da Hasan Ali Yücel Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze’de İsrail’in soykırımının 156 gündür devam ettiğini söyledi.

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Tekirdağ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail’in soykırımına dur denilmesi gerektiğini belirten Kılıç, “Gazze’de çocuk, yaşlı, erkek, kadın her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Yıkıntıların altındakilerle beraber 39 bin insan katledildi. Katliam her gün hız kesmeden devam ediyor. Yarın İslam dünyası ramazan ayına girecek. Ramazan’ı bu utançla, kahırla ve bu üzüntüyle karşılayacağız.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar Filistin lehine slogan attı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Gazze
Hasan Ali Yücel Meydanı
İsrail
Protesto
Tekirdağ

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