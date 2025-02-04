SON DAKİKA
Bilecik’te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor haberi
Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi
Bilecik’te devlet desteğiyle sera kuran biyolog, marul ve domates üretiyor haberi
Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalış...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi

Tekirdağ'da, geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ocak ayında kent genelinde 25 operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 milyon 456 bin 90 makaron (filtreli sigara kağıdı), 590 kilogram tütün, 920 gümrük kaçağı sigara, 50 puro, 18 sigara sarma makinesi, 3 kompresör, 20 litre sahte içki, 3 gümrük kaçağı telefon, 27 elektronik sigara, 94 elektronik sigara likidi, 6 tabanca, 2 tüfek ve 229 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Sigara

İlgili Haberler

GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 11:25

GÜNCELLEME – Bursa’da oto aksesuar işletmesinde başlayıp yan dükkana sıçrayan yangın söndürüldü haberi

Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:44

Bursa’da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:44

Bera Holding sürdürülebilir büyüme hedeflerine hız verdi haberi

Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 10:00

Trakya’da gübre satışı yapan bayiler denetlendi haberi

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 09:55

Avrupa turuna çıkan 4 Fransız bisikletli Edirne’ye ulaştı haberi

Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 09:40

Ayçiçeğinin köy bazlı verim sigortası kapsamına alınması çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruyacak haberi

Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi Kırklareli Valisi Turan’dan ziyaretler haberi Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi Bursa’da 7 düzensiz göçmen yakalandı haberi