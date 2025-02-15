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Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde "Kardeş camiler buluşması" etkinliği düzenlendi. İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve genç...