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İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
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Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde "Kardeş camiler buluşması" etkinliği düzenlendi. İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve genç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi haberi

Süleymanpaşa ilçesinde “Kardeş camiler buluşması” etkinliği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafındnan düzenlene etkinlikte, çocuklar ve gençler camide bir araya geldi.

Çeşitli oyunların oynandığı programda çocuk ve gençlere milli ve manevi değerler hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında her hafta bir cami çocuklar için süsleniyor.

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