SON DAKİKA
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
Sadakataşı Derneği’nden Afganistan’da Ramazan yardımı haberi
Bilecik’te Memur-Sen üyeleri imza kampanyası başlattı haberi
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa haberi
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi
Renault 5 Turbo 3E’nin, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanıyor haberi
ÇOMÜ’de “Avrupa Birliği Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi haberi
Sarıyer’de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası haberi
Sakarya’da kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye ceza kesildi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Bayrampaşa’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi

Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önündeki araca ve sürücüsüne çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı.G.Y. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesinde, aynı yöne seyreden A.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.Olay yerinden ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önündeki araca ve sürücüsüne çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü yakalandı.

G.Y. idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesinde, aynı yöne seyreden A.G. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Olay yerinden kaçmak isterken bir evin duvarı ile kendisini durdurmaya çalışan sürücü A.G'ye de aracıyla çarpan G.Y, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan A.G. ise kendisine çarpan sürücü G.Y'den şikayetçi oldu.

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

İlgili Haberler

Beko tasarımlarıyla iF Design Award 2025’te 6 ödül aldı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 13:40

Beko tasarımlarıyla iF Design Award 2025’te 6 ödül aldı haberi

Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşılanmak haberi
Yerel
17 Mart 2025, 13:14

Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşılanmak haberi

İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi
Yerel
17 Mart 2025, 13:04

İstanbul’da Ramazan Bayramı öncesinde fiyat denetimi yapılıyor haberi

AJet’in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 13:00

AJet’in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı haberi

Çanakkale Valisi Toraman’dan 18 Mart mesajı haberi
Yerel
17 Mart 2025, 12:54

Çanakkale Valisi Toraman’dan 18 Mart mesajı haberi

Karamürsel’in yöresel lezzeti simit dolması, iftar ve sahurda tercih ediliyor haberi
Yerel
17 Mart 2025, 12:34

Karamürsel’in yöresel lezzeti simit dolması, iftar ve sahurda tercih ediliyor haberi

Tekirdağ’dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitler Abidesi’ne ulaştı haberi Tekirdağ’dan Çanakkale Zaferi için davul çalarak yola çıkan müzisyen Şehitler Abidesi’ne ulaştı haberi Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi Türkiye’nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası haberi