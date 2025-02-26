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Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi
Bilecik’te toplu ulaşımda elektronik kart kullanılacak haberi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kırklareli’nde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı: haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de camide çıkan yangın hasara yol açtı haberi
Tekirdağ’da firari hükümlü yakalandı haberi
Trakya Üniversitesi’nde “Sezai Karakoç: Bir Ustanın Doğuşu” paneli düzenlendi haberi
“Sakarya’nın Yaşayan Kültürel Mirası” paneli düzenlendi haberi
İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi
Edirne’de 2 suç örgütü üyesi ile 1 cinayet şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı haberi
TBB ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği arasında mutabakat metni imzalandı haberi
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Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Or...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.

Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.

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