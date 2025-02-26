Tekirdağ’da kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri durduruldu haberi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kimyasal atıklarını dereye bıraktığı iddia edilen fabrikanın faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kaçak olarak Sinandede Deresi'ne kimyasal madde bırakıldığını tespit etti.

Kimyasal maddenin atıldığı iddia edilen dereden numune alan yetkililer, söz konusu fabrikanın faaliyetlerini geçici süreyle durdurdu.