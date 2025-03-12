Tekirdağ’da küçük tekne balıkçıları kıyıya karides ve mezgitle dönüyor haberi

Tekirdağ'da küçük tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına en çok karides ve mezgit takılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karides ve mezgitle güldüğünü söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının nasiplerini aramaya devam ettiğini belirten Pehlivanoğlu, “Bu aralar karides, mezgit ve tekir çıkıyor. Balıkçılar kıyıya daha çok karides ve mezgitle dönüyor. Karides ve mezgit bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Zaman zaman başka balıklar da ağlara takılıyor.” dedi.

Büyük teknelerin son günlerde istediği gibi avcılık yapamadıkları için birkaç gün sonra paydos edebileceğini aktaran Pehlivanoğlu, “Küçük balıkçılar denize açılmaya devam ediyor. 15 Nisan'dan sonra büyük tekneler için yasak başlayacak ama 12 metrenin altında olan tekneler avlanmaya devam edecek.” diye konuştu.

Balıkçı Önder Dedeler de karides ve mezgitin ağlara takılmaya devam edeceğini aktardı.

Balığın olmasının hem vatandaşı hem de balıkçıları sevindirdiğini dile getiren Dedeler, “Şimdilerde daha çok karides ve mezgite ağ atıyoruz. Kıyıya boş dönmüyoruz çok şükür. Bize yasak olmayacak, 15 Nisan'dan sonra da avlanmaya devam edeceğiz. Balık olduğu sürece denizde nasibimizi arayacağız.” şeklinde konuştu.