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Tekirdağ’da küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle avlanamıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor.Marmara Denizi'nde su altında oluşan salya balıkçıların avlanmasını zorlaştırıyor.Küçük...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle avlanamıyor haberi

Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor.

Marmara Denizi'nde su altında oluşan salya balıkçıların avlanmasını zorlaştırıyor.

Küçük tekneli balıkçılar ağları salya kaplandığı için limana balık avlayamadan geliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, ağlara takılan deniz salyasının Marmara Denizi'nde avcılığı zorlaştırdığını söyledi.

Salya nedeniyle büyük teknelerin sezonu erken kapattığını ifade eden Pehlivanoğlu, “Avlanmayı sürdüren küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle zor günler geçiriyor. Ağ atan balıkçı arkadaşların ağları müsilaj dolduğu için balıkçılık olmuyor. Balıkçılar denizden dönünce uzun süre ağlarını temizlemek için uğraşıyor.” dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da deniz salyasının ağların gözeneklerini kapatarak avcılığı zorlaştırdığını dile getirdi.

Müsilajın suyun içinde yoğun olduğunu belirten Oğuz, “Salya devam ettiği sürece balık avlayamayacağız gibi duruyor. Ağlar tıkandığı için balık takılmıyor. Salya inşallah artmaz, dağılıp gider diye umut ediyoruz.” diye konuştu.

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