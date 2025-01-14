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Edirne’de velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor
General Mobile’dan kampanya
CANiK, 2025’te ihracat amaçları için global etkinliklere odaklanacak
Edirne’de vali yardımcıları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Ulusal voleybolcu Zehra Güneş, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da üniversite öğrencileri Vilayet Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
Sakarya’da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ’da kurum müdürleri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Alan ve Kalkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla yapılan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Alan, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale'de zaman kırılması” fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün “Av peşinde” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği “Pamuk şekerci” fotoğrafını seçen Alan, “Spor” kategorisinde tercihini Ahmet İzgi'nin “Azimle gelen” fotoğrafından yana kullandı.

Kalkan ise “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Ashraf Amra'nın “Masumiyet” başlıklı fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın “Tek sıra” fotoğrafını oyladı.

“Günlük Hayat” kategorisinde Bestami Bodruk'un “Kar eğlencesi” fotoğrafını seçen Kalkan, “Spor” kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Abluka” başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

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Özgür

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