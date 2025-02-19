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İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
Balıkesir’de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi
Emlak Konut’tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya haberi
Edirne’de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi
Sakarya’da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor haberi
Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
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Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı. Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın kıyıya yosun topladığını söyledi.

Yosunların herhangi bir zararının olmadığını belirten Tecer, “Yosunlar, çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Kıyılarda zaman zaman yaşanan bir durum. Vatandaşların endişelenmesine, korkmasına neden olacak bir durum söz konusu değil. Kötü koku dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Şiddetli rüzgarlar oldukça bu görebileceğimiz bir durum.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını belirtti.

Kıyıda yosun birikmesinin zaman zaman gerçekleşebilen bir durum olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini kaydetti.

Yosun

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