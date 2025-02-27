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Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi
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Bursa’daki tarihi Ulu Cami’ye “Allah iyilik yapanları sever” yazılı mahya asıldı haberi
Balıkesir’de televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
GÜNCELLEME – Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı haberi
Kocaeli’de bir evin banyosundaki fayansların düşmesi nedeniyle 5 katlı bina tahliye edildi haberi
Bursa’da Kestel Kalesi’ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü haberi
Lüleburgaz’da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı haberi
Başakşehir’de “Şehitlere Dua Ümmete Nida” programı düzenlendi haberi
Çanakkale’de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı haberi
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Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 57. Alay Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hukuk Fakültesi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti haberi

Tekirdağ'da 57. Alay Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu gezdi.

Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, öğrencilere puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca üniversite hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.

Programa katılan 50 öğrenci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenci

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