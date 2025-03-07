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TürkTraktör, DEI Farkındalık Günü’ne ev sahipliği yaptı haberi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, BUSKİ’ye 2 milyon lira ceza verdi haberi
Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri’nde başladı haberi
İŞ DÜNYASININ KADIN YÖNETİCİLERİ – Kadın liderler yetkinlikleriyle şirketlerin geleceğini şekillendiriyor haberi
Edirne’deki Muradiye Camisi Türk çini sanatının eşsiz örneklerini sunuyor haberi
Belediyenin kursunda aldığı eğitimle kendi pastanesini açtı haberi
Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor haberi
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Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor haberi
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Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Y.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (46) çarptı.Çarpışmanın ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (46) çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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